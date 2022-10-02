174 قتيلا في أحداث شغب إثر مباراة كرة قدم في إندونيسيا

كل الوطن – فريق التحرير: قتل 174 شخصا منهم شرطيان اثنان، وأصيب 188 مشجعا، مساء أمس السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أحداث شغب في جزيرة جاوا، إثر مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.

وأوضحت الحكومة الإندونيسية ما حصل، مؤكدة إجراء تحقيقات في الحادثة، كما فتح الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تحقيقا أيضا.

وأكدت الشرطة الإندونيسية أن مشجعي نادي أريما اشتبكوا مع نظرائهم بيرسيبايا سورابايا الجاوي، بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوا.

وتدخلت الشرطة لتفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في إصابة الحاضرين بالذعر والفرار بسرعة، وهو ما أوقع عددا كبيرا من الضحايا.

وقال قائد شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا إن الضحايا لقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين أثناء تدافعهم بعدما اقتحم المشجعون ملعب كانجوروهان.

وأمر رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم، الأحد، بإيقاف المباريات إلى حين انتهاء التحقيق في وفاة 174 مشجعا.

وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما يخسر فيها فريق أريما مالانج أمام منافسه.