وظائف شاغرة.. أكثر من 2000 فرصة عمل بملتقى “كفاءات” في هذه التخصصات

كل الوطن – فريق التحرير: اختتم ملتقى التوظيف النوعي “كفاءات” فعالياته اليوم؛ من أجل رفع معدلات التوطين، ودعم المنشآت بكوادر وطنية مؤهلة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وشركة “سابك”، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأوضح الأمين العام لغرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب، أن الملتقى استهدف أكثر من 2000 فرصة عمل لحملة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: الهندسة، والتمريض، والصيدلة، والسياحة والفندقة، والأمن والسلامة، والجودة والتأمين، والتسويق، والمحاسبة، والتصميم الجرافيكي، مشيرًا إلى أن ملتقى “كفاءات” تميز بتوفير مجموعة كبيرة من الوظائف النوعية، إلى جانب تقديم ورش عمل تأهيلية للمرشحين، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات المهنية، منوهاً بدعم “هدف” لرواتب من يتم توظيفهم بنسبة 50% بما لا يتجاوز 3000 ريال.

من جانبها، أعلنت شركة “سابك” ممثلةً في وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال تحت مبادرتها الوطنية “نساند” تقديم عرض يتمثل في إشراك الإدارات المتوسطة في الشركة التي تحظى بالتوظيف الأكبر للشباب والشابات المتقدمين خلال الملتقى، في برنامج للقيادات تحت مسمى “همم واعدة”، إلى جانب دعم الشركات الموظفة للسيدات من الملتقى من خلال تقديم فرص تدريبية على رأس العمل في مكاتب “سابك” بالمملكة من خلال برنامج “إكسابك”.

المصدر: واس