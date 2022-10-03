  1. الرئيسية
  2. »
  3. محليات

تعرف على مبادرة “توقير” التي أطلقتها الرئاسة العامة للحرمين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 2:04 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
تعرف على مبادرة “توقير” التي أطلقتها الرئاسة العامة للحرمين

كل الوطن – فريق التحرير: أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة “توقير” التي يتم من خلالها تقديم عدة برامج وخدمات تستهدف فئة كبار السن، يتم من خلالها تسهيل أداء نسكهم والعمل على راحتهم والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم.

1741db43 863d 40f5 9007 8afa358e0d0c - كل الوطن

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لقاصدي المسجد الحرام والعناية بهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، واتباع التعليمات الصحية، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم بالمسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

المصدر: العربية نت

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة