الأمير محمد بن سلمان يطلق شركة داون تاون السعودية لتطوير وجهات في 12 مدينة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

أعلن اليوم سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عن إطلاق شركة #داون_تاون_السعودية، إحدى شركات #صندوق_الاستثمارات_العامة التي ستعمل على تطوير وجهات ومراكز حضرية في مدن المملكة. https://t.co/d1BwjLS85F — شركة داون تاون السعودية (@SaudiDowntown) October 3, 2022

وستعمل شركة “داون تاون السعودية” على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع “داون تاون السعودية” الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها. وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، حيث ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة.

ويأتي إطلاق شركة “داون تاون السعودية” امتداداً وتأكيداً على جهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة؛ بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، وذلك إيماناً منه بالدور الفعال الذي تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.