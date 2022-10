زيلينسكي وماسك.. “حرب تغريدات” حول الصراع في أوكرانيا

كل الوطن- فريق التحرير: وجه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، رسالة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حثه على تجنب تهديد العالم كله بسبب الصراع مع روسيا، وسط سلسلة من حرب تغريدات اشتعلت بين الطرفين.

وجاء في تغريدة إيلون ماسك عبر “تويتر” في رد على تغريدة زيلينسكي: بالقول: “ما زلت أؤيد أوكرانيا بشدة، لكنني مقتنع بأن التصعيد الهائل للحرب سيسبب ضررا كبيرا لأوكرانيا، وربما للعالم كله”.

Which @elonmusk do you like more?

تغريدة ماسك الأخيرة تأتي بعد سلسلة من التغريدات التي أشعلت تويتر بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإيلون ماسك.

ففتي تغريدة سابقة لماسك، أثارت العديد من الجدل وغضب زيلينسكي، طرح ماسك للاستطلاع حول ما أسماه “خريطة سلام في أوكرانيا”، وفيه يطلب من متابعيه الإجابة بنعم أو لا، كل حسب ما يراه.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022