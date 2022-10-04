العتب الخليجي على ألمانيا!

د. عبدالمجيد الجلاَّل

خرجت ألمانيا ، من تحت ركام الهزيمة التاريخية ، في الحرب العالمية الثانية ، إلى مصاف الكبار ، ورابع اقتصاد عالمي ، والأضخم أوروبياً ، نحو 27% من حجم الاقتصاد الأوروبي ، وجرى وصف ذلك كله ، بالمعجزة الاقتصادية الألمانية !

كانت ألمانيا مع خيار الاستقلالية الأوروبية ، وبناء أكبر جيش تقليدي في القارة ، والعمل مع القوة الفرنسية المُنافسة ، لقيادة أوروبا ، مع بوادر تحول العقيدة الأمريكية نحو آسيا !

ولكنَّ ألمانيا اليوم ، تواجه تحولات غير مسبوقة ، ومنذ عقودٍ من الزمن ، على خارطة العلاقات الدولية ، عبر الاختبار الروسي العنيف ، في غزوه لأوكرانيا ، مما أضُطر معه الألمان ، إلى إعادة رسم سياساتهم الاقتصادية والدفاعية والأمنية من جديد !

إذن ، وأمام مفاجأة الاختبار الروسي ، خصصت ألمانيا على مدار عشر سنوات قادمة ، نحو 100 مليار دولار ، لتعزيز منظومتها الدفاعية ، خاصة بما يتصل بتطوير منظومة سلاحها الجوي ، كما استجابت لمطالبات حلف الناتو ، بزيادة موازنتها الدفاعية ، وتقوية جيشها ، ليشارك أكثر في مهمات الناتو ، وفي مهمات دولية أخرى !

وهذا الأمر ، لم يكن سهلاً ، على متخذي القرار الألمان ، فالناخب الألماني لا يُريد المزيد من العسكرة ، والإنفاق على شؤون الدفاع ، بل يُريد الإنفاق ، على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ، ولكن ، وكما يقال ، جرت الرياح بما لا تشتهي السفن !

أكثر من ذلك ، استشعر الألمان ، بخطورة التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا ، وأنَّ الأمن الأوروبي ، لم يعد مضموناً ، كما كان في السابق ، إذ ، أنَّ محاولة روسيا تغيير الحدود على الجبهة الأوكرانية ، قد يفتح شهيتها على تغيير الحدود مع دول البلطيق ، ما جعل الألمان يُعيدون خلط أوراقهم من جديد ، والمُشاركة بفعالية ، في الدفاع عن الحدود الأوروبية ، ضمن مهام حلف الناتو !

إذن ، العقيدة الدفاعية الألمانية الجديدة ، تتجه نحو تعزيز مهام الدفاع عن المانيا نفسها، والمهام التي يفرضها وجودها ، ضمن حلف الناتو ، في الدفاع عن حدوده ، والعمل كذلك ، ضمن مهام الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين !

في تقديري أنَّ أوروبا ، خاصة المانيا وفرنسا ، ترسخت لديها قناعة تامة ، بحاجتها إلى منظومة أمنية خاصة ، لا تعتمد فيها على الولايات المتحدة ، وهي مسألة تحتاج إلى وقتٍ ، وعمل مُضن ، قد يستغرق عقوداً من الزمن !

على كل حالٍ ، كان تزويد أوكرانيا بالسلاح ، أمراً مفهوماً ، أيدته غالبية الألمان ، لكن ألمانيا لديها قلق كبير من أنَّ تزويد أوكرانيا ، بالدبابات والأسلحة النوعية ، قد يستفز الدب الروسي ، فهي لا تريد أن تتسع الحرب ، ولا أن يدخل الناتو في مواجهة مباشرة ، مع روسيا !

من جهة أخرى ، تواجه أوروبا ، وألمانيا ، أزمة طاقة حادة ، وهي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، واصطفاف أوروبا مع أوكرانيا ضد روسيا ، وتأتي زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى المملكة العربية السعودية ، وبعض دول الخليج ، للتفاهم بشأن إمكانية تزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء !

من نافلة القول ، أنَّ المملكة العربية السعودية ، وكافة دول الخليج ، لا تسعى على الإطلاق إلى تسيس قضايا الطاقة ، وهي مستعدة تماماً لتزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة ، ولكن في المقابل ، لا يمكن فصل قضايا الطاقة والاقتصاد، عن التحديات الأمنية التي تواجهها دول الخليج ، ومن ثمَّ ، فمن المهم جداً أن تلعب ألمانيا وشركائها الأوروبيين ، دوراً مهماً لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة ، التي تعصف بدولهم وشعوبهم !

من أبرز هذه التحديات الأمنية ، ما يتصل بالملف النووي الإيراني ، والهواجس الخليجية ، بشأنه ، التي تتمحور، حول تدخلات إيران السافرة في شؤون المنطقة، ومسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ، التي تُزود بها المنظمات والميليشيات الإرهابية بهدف خلق الفوضى في المنطقة ، وإشاعة عدم الاستقرار فيها ، ما يشي ، بضرورة أن تلعب ألمانيا دوراً مهماً ، ضمن مجموعة 5+1 ، في تبني هذه الهواجس الخليجية ، وتضمينها في مشروع الاتفاق النووي ، المتوقع إبرامه مع إيران في قادم الأيام ، وعدم تكرار اتفاق 2015 ، الذي خلا تماماً ، من تلك الهواجس ، بفعل الخذلان الأمريكي والتنمر الإيراني !

كذلك على ألمانيا ، بمؤثرات قوتها الاقتصادية والدفاعية الضخمة ، التدخل لمنع إيران من تمكين الحوثي ، في اليمن ، عبر دعمه ، وتقديم كافة أنواع المساندة له، بما شجعه على رفض كل مبادرات السلام ، والاستئثار بالسلطة لوحده ، دون سواه !

وأخيراً ، على ألمانيا ، وأوروبا عموماً ، توثيق علاقاتها مع دول الخليج ، وتقديم المساعدات الدفاعية والتقنية ، لمشاريعهم التنموية ، في سياق بناء علاقة شراكة نموذجية بين ألمانيا ودول الخليج على المدى القصير والمتوسط ، وحتى الطويل !

خلاصة القول ، العلاقات الدولية تستند إلى التفاهم وبناء الشراكات التي تخدم المصالح ، بين الدول ، ومن حق دول الخليج أن تحظى بنموذج هذه العلاقة ، البناءة ، والإيجابية ، بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، خاصة ألمانيا !