  1. الرئيسية
  2. »
  3. كتاب وأقلام

العتب الخليجي على ألمانيا!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:55 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
العتب الخليجي على ألمانيا!
د. عبدالمجيد الجلاَّل

خرجت ألمانيا ، من تحت ركام الهزيمة التاريخية ، في الحرب العالمية الثانية ، إلى مصاف الكبار ، ورابع اقتصاد عالمي ، والأضخم أوروبياً ، نحو 27% من حجم الاقتصاد الأوروبي ، وجرى وصف ذلك كله ، بالمعجزة الاقتصادية الألمانية !
كانت ألمانيا مع خيار الاستقلالية الأوروبية ، وبناء أكبر جيش تقليدي في القارة ، والعمل مع القوة الفرنسية المُنافسة ، لقيادة أوروبا ، مع بوادر تحول العقيدة الأمريكية نحو آسيا !
ولكنَّ ألمانيا اليوم ، تواجه تحولات غير مسبوقة ، ومنذ عقودٍ من الزمن ، على خارطة العلاقات الدولية ، عبر الاختبار الروسي العنيف ، في غزوه لأوكرانيا ، مما أضُطر معه الألمان ، إلى إعادة رسم سياساتهم الاقتصادية والدفاعية والأمنية من جديد !
إذن ، وأمام مفاجأة الاختبار الروسي ، خصصت ألمانيا على مدار عشر سنوات قادمة ، نحو 100 مليار دولار ، لتعزيز منظومتها الدفاعية ، خاصة بما يتصل بتطوير منظومة سلاحها الجوي ، كما استجابت لمطالبات حلف الناتو ، بزيادة موازنتها الدفاعية ، وتقوية جيشها ، ليشارك أكثر في مهمات الناتو ، وفي مهمات دولية أخرى !
وهذا الأمر ، لم يكن سهلاً ، على متخذي القرار الألمان ، فالناخب الألماني لا يُريد المزيد من العسكرة ، والإنفاق على شؤون الدفاع ، بل يُريد الإنفاق ، على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ، ولكن ، وكما يقال ، جرت الرياح بما لا تشتهي السفن !
أكثر من ذلك ، استشعر الألمان ، بخطورة التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا ، وأنَّ الأمن الأوروبي ، لم يعد مضموناً ، كما كان في السابق ، إذ ، أنَّ محاولة روسيا تغيير الحدود على الجبهة الأوكرانية ، قد يفتح شهيتها على تغيير الحدود مع دول البلطيق ، ما جعل الألمان يُعيدون خلط أوراقهم من جديد ، والمُشاركة بفعالية ، في الدفاع عن الحدود الأوروبية ، ضمن مهام حلف الناتو !
إذن ، العقيدة الدفاعية الألمانية الجديدة ، تتجه نحو تعزيز مهام الدفاع عن المانيا نفسها، والمهام التي يفرضها وجودها ، ضمن حلف الناتو ، في الدفاع عن حدوده ، والعمل كذلك ، ضمن مهام الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين !
في تقديري أنَّ أوروبا ، خاصة المانيا وفرنسا ، ترسخت لديها قناعة تامة ، بحاجتها إلى منظومة أمنية خاصة ، لا تعتمد فيها على الولايات المتحدة ، وهي مسألة تحتاج إلى وقتٍ ، وعمل مُضن ، قد يستغرق عقوداً من الزمن !
على كل حالٍ ، كان تزويد أوكرانيا بالسلاح ، أمراً مفهوماً ، أيدته غالبية الألمان ، لكن ألمانيا لديها قلق كبير من أنَّ تزويد أوكرانيا ، بالدبابات والأسلحة النوعية ، قد يستفز الدب الروسي ، فهي لا تريد أن تتسع الحرب ، ولا أن يدخل الناتو في مواجهة مباشرة ، مع روسيا !
من جهة أخرى ، تواجه أوروبا ، وألمانيا ، أزمة طاقة حادة ، وهي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، واصطفاف أوروبا مع أوكرانيا ضد روسيا ، وتأتي زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى المملكة العربية السعودية ، وبعض دول الخليج ، للتفاهم بشأن إمكانية تزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة ، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء !
من نافلة القول ، أنَّ المملكة العربية السعودية ، وكافة دول الخليج ، لا تسعى على الإطلاق إلى تسيس قضايا الطاقة ، وهي مستعدة تماماً لتزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة ، ولكن في المقابل ، لا يمكن فصل قضايا الطاقة والاقتصاد، عن التحديات الأمنية التي تواجهها دول الخليج ، ومن ثمَّ ، فمن المهم جداً أن تلعب ألمانيا وشركائها الأوروبيين ، دوراً مهماً لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة ، التي تعصف بدولهم وشعوبهم !
من أبرز هذه التحديات الأمنية ، ما يتصل بالملف النووي الإيراني ، والهواجس الخليجية ، بشأنه ، التي تتمحور، حول تدخلات إيران السافرة في شؤون المنطقة، ومسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية ، التي تُزود بها المنظمات والميليشيات الإرهابية بهدف خلق الفوضى في المنطقة ، وإشاعة عدم الاستقرار فيها ، ما يشي ، بضرورة أن تلعب ألمانيا دوراً مهماً ، ضمن مجموعة 5+1 ، في تبني هذه الهواجس الخليجية ، وتضمينها في مشروع الاتفاق النووي ، المتوقع إبرامه مع إيران في قادم الأيام ، وعدم تكرار اتفاق 2015 ، الذي خلا تماماً ، من تلك الهواجس ، بفعل الخذلان الأمريكي والتنمر الإيراني !
كذلك على ألمانيا ، بمؤثرات قوتها الاقتصادية والدفاعية الضخمة ، التدخل لمنع إيران من تمكين الحوثي ، في اليمن ، عبر دعمه ، وتقديم كافة أنواع المساندة له، بما شجعه على رفض كل مبادرات السلام ، والاستئثار بالسلطة لوحده ، دون سواه !
وأخيراً ، على ألمانيا ، وأوروبا عموماً ، توثيق علاقاتها مع دول الخليج ، وتقديم المساعدات الدفاعية والتقنية ، لمشاريعهم التنموية ، في سياق بناء علاقة شراكة نموذجية بين ألمانيا ودول الخليج على المدى القصير والمتوسط ، وحتى الطويل !
خلاصة القول ، العلاقات الدولية تستند إلى التفاهم وبناء الشراكات التي تخدم المصالح ، بين الدول ، ومن حق دول الخليج أن تحظى بنموذج هذه العلاقة ، البناءة ، والإيجابية ، بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، خاصة ألمانيا !

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة