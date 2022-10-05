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الأمير خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكري والدفاعي

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:11 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأمير خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون العسكري والدفاعي

كل الوطن – فريق التحرير: تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية”.

كما بحث الطرفان “التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق “واس”.

المصدر: “واس”

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