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مسلح يطلق النار على واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول شمال لبنان ويلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 11:17 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
مسلح يطلق النار على واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول شمال لبنان ويلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأن مسلحا أطلق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل شمال لبنان ولاذ بالفرار والقوى الأمنية تفتح تحقيقا بالحادث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.

وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.

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