مسلح يطلق النار على واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول شمال لبنان ويلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأن مسلحا أطلق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل شمال لبنان ولاذ بالفرار والقوى الأمنية تفتح تحقيقا بالحادث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.

مسلّح أطلق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل ومن ثم لاذ بالفرار pic.twitter.com/MomoSwjrg1 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022

بعد منعه من الدخول إلى #بنك_بيروت في #جبيل… مواطن سحب من السيارة رشاشاً حربياً واطلق النار باتجاه المصرف! https://t.co/yXpKfyqyBipic.twitter.com/PVI6XSSzIs — Enooma (@Enoomalive) October 5, 2022

وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.