مسلح يطلق النار على واجهة مدخل بنك بيروت بعد منعه من الدخول شمال لبنان ويلوذ بالفرار (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد مراسل قناة روسيا اليوم بأن مسلحا أطلق 4 رصاصات على واجهة مدخل بنك بيروت بمدينة جبيل شمال لبنان ولاذ بالفرار والقوى الأمنية تفتح تحقيقا بالحادث.
فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على فرع #بنك_بيروت في #جبيل! #ملحقpic.twitter.com/atsal3AKE7
— Mulhak – ملحق (@Mulhak) October 5, 2022
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، بعد أن تم منعه من الدخول دون موعد مسبق.
مسلّح أطلق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل ومن ثم لاذ بالفرار pic.twitter.com/MomoSwjrg1
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022
بعد منعه من الدخول إلى #بنك_بيروت في #جبيل… مواطن سحب من السيارة رشاشاً حربياً واطلق النار باتجاه المصرف! https://t.co/yXpKfyqyBipic.twitter.com/PVI6XSSzIs
— Enooma (@Enoomalive) October 5, 2022
إطلاق نار على واجهة #بنك_بيروت في #جبيلpic.twitter.com/oJ4vNQnY0o
— . (@N_Alatrash) October 5, 2022
وقال نشطاء إن إطلاق النار تم وسط تجمّع عدد من الأشخاص الذين ينتظرون للدخول إلى المصرف، مما أدى إلى حالة من الذعر، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان.