غوغل تتخلى عن خدمة Stadia الشهيرة!

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت شركة غوغل عن نيتها إيقاف خدمة Stadia الشهيرة المخصصة لألعاب الفيديو الإلكترونية، والتي كانت قد أسستها لتنافس الخدمات الشبيهة التي توفرها سوني ومايكروسوفت.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن “خدمة Stadia ستتوقف عن العمل اعتبارا من 18 يناير 2023، وبعدها ستتوقف إمكانية تشغيل ألعاب الفيديو عبر هذه الخدمة”.

ووعدت غوغل برد الأموال للمستخدمين الذين دفعوا اشتراكات مقابل الحصول على الخدمة المذكورة، أو الذين اشتروا معدات للتحكم بالخدمة من متاجر Google Store، وإعادة الأموال للأشخاص الذين حصلوا على ألعاب أو خدمات إضافية عبر الخدمة.

وكانت شركة غوغل قد أعلنت عن إطلاق Stadia خريف 2019، والمميز في هذه الخدمة هو استفادتها من خدمات الشركة السحابية الكبيرة، فضلا عن إمكانية تشغيلها عبر أي حاسب محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح “كروم” التابع لغوغل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم Stadia Controller .

ووفرت غوغل حينها Stadia Founder’s Edition التي تضمنت جهاز التحكم الرئيسي بالخدمة، وجهاز”كروم كاست ألترا”، واشتراكا لمدة 3 أشهر في خدمة Stadia Pro .

المصدر: فيستي