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ابتكار سعودي لمساعدة الصم.. من ملامسة الإحساس بالنشيد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 1:30 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
ابتكار سعودي لمساعدة الصم.. من ملامسة الإحساس بالنشيد

كل الوطن – فريق التحرير: قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالشراكة مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، بإطلاق صوت العلم – الابتكار التقني الجديد والفريد من نوعه، والذي يمكّن ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من ملامسة الإحساس بـ “النشيد الوطني السعودي” واستشعاره، عبر النبضات الاهتزازية التي تصدر منه.

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في هذا الإطار، أوضح بدر الهجهوج المدير التنفيذي للشؤون الفنية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن مبادرة صوت العلم تأتي ضمن المبادرات المشتركة بين المركز وSRMG، استمراراً للتعاون المثمر معها كونها عضواً مؤسساً للمركز، وشريك داعم لاستراتيجية المركز الإعلامية التوعوية، بالمواد الإعلامية والإعلانية وإصدارات المجموعة ونشاطات المركز وبرامجه، التي تهدُف إلى تحسين حياة ذوي الإعاقة، وتفعيل مكانة البحث العلمي في التصدّي للإعاقة والحد من تفاقمها.

كما قدّم الهجهوج شكره وتقديره لكافة العاملين على هذا الإنجاز المشرّف والذي يُعد بمثابة ثمرة من ثمار النجاح المشترك بين الجهتيْن.

أعمال ابتكارية
بدوره، أشاد صالح الدويس، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، بالمبادرة المشتركة مع المركز، قائلاً: “انطلاقاً من حرص المجموعة على المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، فإن الهدف من هذه المبادرة التي تم ابتكارها في SRMG Labs – ركيزة الأعمال الابتكارية في المجموعة- ونفّذتها Cute Circuit للتكنولوجيا في لندن، وهو توفير تجربة فريدة ومستمرّة تُمكّن المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم) من معايشة النشيد الوطني السعودي. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة التحوّل الاستراتيجي والتوسّع والنمو التي تشهدها المجموعة والهادفة إلى تمكين مسارات الإبداع والابتكار في مجالات عدّة، منها المسؤولية المؤسساتية والاجتماعية.

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