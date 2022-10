تطبيق لكل شيء.. خطة “مثيرة” من إيلون ماسك بعد الاستحواذ على تويتر

كل الوطن – فريق التحرير: أثارت صفقة إيلون ماسك التي أعيد إحياؤها بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر نقاشاً جديداً حول ما سيفعله الملياردير بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إذا امتلكها في النهاية.

ويوم الثلاثاء، غرد ماسك أن شراء تويتر هو “تسريع لإنشاء تطبيق X، والذي سيكون تطبيقا لكل شيء”. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022