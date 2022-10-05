وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: “أوبك+” ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي

كل الوطن – فريق التحرير: أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن “أوبك+ ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد في العالم”.

وبعد اجتماع “أوبك +” في فيينا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: “ما نقوم به يعد أساسيا لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك+”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: “نتصرف ونقدم التزامنا لكل الاقتصاد العالمي وسنواصل تحسين وضع الإنتاج”.

وتابع: “الاتفاق الحالي لأوبك+ يمتد حتى نهاية 2023”.

وأوضح قائلا: “مفتاح نجاحنا في اجتماع أوبك+ هو التماسك والتلاحم”.

وكانت دول تحالف “أوبك+” قد قررت خلال اجتماعها اليوم في فيينا خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الإيراني، بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

المصدر: “الإخبارية” + “فرانس برس”