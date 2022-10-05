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“الإخبارية”: وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن سؤال “رويترز” بسبب نشرهم معلومات كاذبة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 10:33 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
“الإخبارية”: وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن سؤال “رويترز” بسبب نشرهم معلومات كاذبة (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة “رويترز”، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع “أوبك +” في فيينا.

وبحسب الإعلام السعودي، فإن الأمير عبد العزيز بن سلمان رفض سؤال وكالة “رويترز” بسبب المعلومات الكاذبة التي نشروها، حيث قال وزير الطاقة في رده على المراسل: “لقد أخطأت من قبل مرتين، وسوف تسمعه للمرة الثالثة، للأسف رويترز لم تقم بعمل جيد”.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: “رويترز خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما يتأمران حول سعر 100 دولار وهذا غير صحيح”.

المصدر: “الإخبارية”

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