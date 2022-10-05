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ياسر الرميان يتحدث عن أول لقاء جمعه بالأمير محمد بن سلمان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 10:46 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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ياسر الرميان يتحدث عن أول لقاء جمعه بالأمير محمد بن سلمان (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: تحدث محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، عن أول لقاء جمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي لقاء مع برنامج “ثمانية”، أوضح ياسر الرميان أنه تلقى اتصالا من الديوان الملكي طلبوا منه الحضور لمقابلة ولي العهد، مشيرا إلى وصوله لمبنى الديوان الملكي وهيبة المكان.

وأكد الرميان أنه كان في غاية السعادة عندما تم اختياره لصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي معرفة أو مقابلة سابقة له بالأمير محمد بن سلمان، وأن هذه كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها بولي العهد، موضحا أن هذا اللقاء لم يكن يخص صندوق الاستثمارات العامة، ولكنه كان لتأسيس مركز اتخاذ دعم القرار بالديوان الملكي.

وقال الرميان إن فكرة ولي العهد كانت بأن القرارات المطروحة تكون مبنية على الرأي.

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