الأمن الوطني الفلسطيني يمنع جنودا إسرائيليين من اقتحام منطقة “باب الزاوية” (فيديوهات)

كل الوطن – فريق التحرير: انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة منع الأمن الوطني الفلسطيني، قوات الاحتلال الإسرائيلي، من اقتحام منطقة “باب الزاوية”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو مثنيين على “شجاعة” الأمن الوطني الفلسطيني.

الأمن الوطني الفلسطيني يمنع قوات الاحتلال من اقتحام منطقة "باب الزاوية" في مدينة الخليل اليوم pic.twitter.com/0owaIiT1QL — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) October 4, 2022