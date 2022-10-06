مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من أحكام بالسجن يصل مجموعها نحو قرن

كل الوطن – فريق التحرير: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، من ضبط رجل أعمال بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 47 قضية، والمقضي فيهم بالحبس لمدة بلغت أكثر من 87 سنة.

ووفقا لقوات الأمن “يعد المحكوم عليه هاربا، ورجل أعمال وصاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة”.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة، لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

المصدر: القاهرة 24