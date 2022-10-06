قمة برلمانات مجموعة الـ20 تنطلق في جاكرتا بمشاركة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين تحت عنوان “برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام” بمشاركة وفد السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، ورئيسة مجلس النواب في إندونيسيا بوان مهاراني.

ورحّب رئيس جمهورية إندونيسيا في الكلمة الافتتاحية للقمة برؤساء البرلمانات، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمجموعة العشرين، والتي تتمثل في حل كافة المشكلات التي يواجهها سكان العالم. وأشار في ذات السياق إلى أهمية تعزيز التواصل بين كافة الدول لتحقيق التعافي الاقتصادي، وخلق عالم أكثر ازدهاراً وتنمية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أهمية هذه الاجتماعات البرلمانية لدعم جهود دول مجموعة العشرين في مواجهة الأحداث الدولية، انطلاقاً من القوة الكبيرة التي تملكها المجموعة وتمكنها من الاستجابة للأزمات. وشدد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف الذي يضمن تنميةً مستدامة وسلاماً شاملاً للعالم أجمع، مؤكداً دعم الاتحاد البرلماني الدولي لكافة جهود دول مجموعة العشرين.

من جهتها، جددت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان مهاراني، الترحيب برؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة الثامنة، مشيرة إلى أن هذه القمة قادرة على إيجاد حلول مستدامة والمضي قدماً في تحقيق أجندة مجموعة العشرين. كما أشادت بوان مهاراني بالأدوار التي تقوم بها دول مجموعة العشرين.

عقب ذلك شارك وفد مجلس الشورى السعودي الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى في الجلسات المصاحبة للقمة والتي ناقشت تسريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والقضايا الطارئة المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة والتحديات الاقتصادية، وفعالية الأدوار التي تقوم بها البرلمانات.

وضم وفد مجلس الشورى المشارك في القمة، والذي يرأسه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعضاء المجلس اللواء منصور بن سلطان التركي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتور أسامة بن حسن عارف، والدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي.