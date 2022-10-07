بالصور.. “رفحاء” السعودية تنقذ طاقم ناقلة للحاويات في عرض البحر الأحمر

كل الوطن – فريق التحرير: أنقذت سفينة حرس الحدود السعودي “رفحاء”، بالتعاون مع سفينة أجنبية، طاقم ناقلة حاويات تجارية ترفع علم بنما، بعد تعرضها لحريق في مياه البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، أفيد بأن ناقلة الحاويات تعرضت إلى حادث “حريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلا بحريا شمال غرب ميناء جازان”.

وأفاد العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي “تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بلاغا عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود (رفحاء) لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع”.

وأوضح القريني أن طاقم السفينة المكون من 25 بحارا من جنسيات متعددة جرى إخلاؤهم “إلى ميناء جازان، وكان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة، وهم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية”.

المصدر: سبق