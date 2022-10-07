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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على مهاجمي ولي العهد بن سلمان

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 12:05 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
تويترمحليات
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على مهاجمي ولي العهد بن سلمان

كل الوطن – فريق التحرير: رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على من يهاجم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الأمير يعمل لمصلحة بلاده ومواطنيه فقط.

وقال الأمير في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “محمد بن سلمان يعمل لمصلحة بلاده ولمصلحة مواطنيها (فقط).. لذلك.. هوجم ويُهاجم وسيُهاجم.. ما هو أكيد وواضح أنه سيستمر في ما نذر نفسه له.. وسيستمرون في مهاجمته..وسيستمر السعوديون في دعمه والدفاع عنه.. ولن يؤثر هجومهم فيه.. ولا فينا ..وصلت؟”.

وفي تغريدة أخرى نشر الأمير بن مساعد مقولة سابقة لولي العهد.

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