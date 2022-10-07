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أكاديمي إماراتي: على أمريكا أن تدرك أن هناك خليجا جديدا

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 2:23 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
تقاريرعربي ودولي
أكاديمي إماراتي: على أمريكا أن تدرك أن هناك خليجا جديدا

كل الوطن – فريق التحرير: علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله على الموقف الأمريكي من إعلان منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها “أوبك بلس”، عن تقليص إنتاجها للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا.

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: “كانت أمريكا قديما تسيطر على نفط الخليج العربي تقرر إنتاجه وسعره، وتديره وفق مصالحها واحتياجاتها، فجأة فقدت أمريكا سيطرتها على نفط الخليج، تأمر ولا تطاع، وتهدد ولا أحد يبالي”.

وأكد عبر تغريدته أن “على واشنطن أن تدرك أن هناك خليجا جديدا وأن قرار النفط خليجي وليس أمريكيا”.

وقالت منظمة “أوبك بلس” إن قرارها يأتي “في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط”، وأضافت أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر.

من جهته وصف الرئيس الأمريكي قرار “أوبك +” بأنه مخيب للآمال.

المصدر: RT

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