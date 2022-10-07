السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون (صور + فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: ​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي من إحباط 4 محاولات لتهريب 756,212 حبة كبتاغون، عثر عليها في إرساليات وردت إلى المملكة.

#ارقد_وآمن، #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص.

🔗| https://t.co/VhmOQLKIdjpic.twitter.com/GTNlnj7P8o — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 7, 2022

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والكلاب البوليسية، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.

وقالت الهيئة أنه تم العثور في المرة الأولى على 171792 حبة، كانت مخبأة في إرسالية أثاث وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.

كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تم فيها إخفاء 60500 حبة، كانت مخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضا في المنفذ نفسه من إحباط محاولة تهريب 247670 حبة كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276250 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.

وأكدت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب لتعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها، مؤكدة أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية