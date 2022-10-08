مشاجرة جماعية دامية في حفر الباطن والشرطة تعتقل عشرة مقيمين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: اعتقلت الشرطة السعودية 10 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بعد تداول شريط لمشاجرة جماعية دامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت الحادثة أمام أحد المتاجر في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ونتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

وأكدت شرطة محافظة الباطن أنه جرى إيقاف البنغاليين العشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وكالة: واس السعودية