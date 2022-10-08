مشاجرة جماعية دامية في حفر الباطن والشرطة تعتقل عشرة مقيمين (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: اعتقلت الشرطة السعودية 10 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بعد تداول شريط لمشاجرة جماعية دامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووقعت الحادثة أمام أحد المتاجر في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ونتج عنها إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.
#فيديو | شرطة #حفر_الباطن تقبض على ( 10 ) مقيمين إثر مشاجرة جماعية بينهمhttps://t.co/K5VxPIISt1#تم_القبضpic.twitter.com/7GjpxnqC1A
— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) October 7, 2022
وأكدت شرطة محافظة الباطن أنه جرى إيقاف البنغاليين العشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: وكالة: واس السعودية