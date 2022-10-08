تقرير: العلامة التجارية السعودية ترتفع إلى 768 مليار دولار

كل الوطن – فريق التحرير: أفاد تقرير صادر عن شركة “براند فاينانس” الاستشارية البريطانية بأن دول الشرق الأوسط تشهد نموا في قيمة علاماتها التجارية هذا العام 2022.

وفي تقريرها، أوضحت “براند فاينانس”، وهي شركة تقييم العلامات التجارية، أن قيمة العلامة التجارية السعودية ارتفعت بنسبة 7%، لتصل إلى 768 مليار دولار، حيث تقيس الشركة العلامات التجارية وقوة النسبية للعلامة التجارية الوطنية وتقييم الاستثمار في العلامة التجارية وحقوق الملكية.

هذا وتمت الإشارة إلى أنه بهذه القيمة، فإن السعودية تتقدم للمرتبة الثانية بسرعة كبيرة، بينما تملك الإمارات العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، بزيادة 3%، لتصل إلى 772 مليار دولار.

وبحسب المعطيات، فإن قطر تأتي في المرتبة الرابعة بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 3% إلى 217 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن تقدم العلامات التجارية السعودية جاء بسبب الانفتاح العالمي الذي تشهده البلاد في الكثير من الجوانب، إلى جانب فتح السياحة في البلاد التي ساهمت كذلك في رفع قيمة العلامة التجارية السعودية.

المصدر: “سبق”