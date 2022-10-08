كل الوطن – فريق التحرير: عادت اليوتيوبر المصرية ريهام عياد إلى ساحة الجدل مرة أخرى، حيث استعانت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على “فيسبوك” بأحد فيديوهات عياد، خلال الرد على أحد المتابعين.

وأفاد موقع “صدى البلد” المصري بأن ريهام كانت قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، عندما تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ في برنامجها “القصة وما فيها” يعود إلى العام الماضي 2021، وبالتحديد حلقة “سر مكالمة عبد الناصر الغريبة لزينات صدقي ولغز علاقتها بالضباط الأحرار”.

وجاء الخطأ عندما وضع فريق إعداد البرنامج، صورة الأديب نجيب محفوظ، وأرفقوها بتعليق “طه حسين” في إشارة إلى عميد الأدب العربي.

أما الجدل الحالي الذي أعاد ريهام عياد إلى الأضواء مجددا، هو استعانة صفحة إسرائيل تتكلم باللغة العربية بحلقة من حلقات برنامج ريهام “القصة وما فيها”، والتي كانت تتحدث عن نصر أكتوبر عام 1973، حيث قللت الأخيرة من شأن انتصار المصريين في الحرب، بالتزامن مع الذكرى 49 لانتصار أكتوبر.

وكانت حلقة ريهام عياد بعنوان “هو احنا انتصرنا في حرب أكتوبر ؟”، حيث قامت الصفحة الإسرائيلية بالاستعانة بلينك الحلقة للرد على تعليق متابع يقول فيه: “عيد نصر سعيد”.

كما ردت صفحة إسرائيل تتكلم باللغة العربية على تعليقات متابعي “فيسبوك” بشأن احتفالهم بذكرى نصر أكتوبر، قائلة: “لو كان انتصار كما تدّعون، ما كان الرئيس السادات يحتاج إلى زيارة إسرائيل، لا أحد يزور خصومه لو كان فعلا ضعيف”.

موقع مصري: صفحة إسرائيلية تستعين بيوتيوبر مصرية شهيرة للتشكيك في انتصار أكتوبر (فيديو)

بدأت ريهام عياد حلقتها الخاصة بنصر أكتوبر، والتي تحدثت خلالها عن بعض الوقائع الخاصة بالحرب: “إحنا فعلا انتصرنا في حرب أكتوبر؟ هذا التساؤل مش من مصريين أو عرب فقط وإنما هو تساؤل عالمي”.

وقالت اليوتيوبر المصرية: “بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956، تم عمل تسوية مع الجانب الإسرائيلي، وكسب منها الأخير العديد من المكاسب، وذلك من خلال مرور الملاحة والتجارة الإسرائيلية من مضيق تيران، لكن يوم 22 مايو 1967 أغلق الرئيس عبد الناصر خليج العقبة في وجه الإسرائيليين، وذلك على خلفية المعركة التي نشبت بينهم وبين القوات السورية، واستطاع الجانب الإسرائيلي إسقاط 7 طائرات سورية في ساعة واحدة، لذلك أصبح الجميع يعلم بالحرب بما فيهم الرئيس عبد الناصر”.

ولم تقف ريهام عياد عند هذا التساؤل بل قامت بطرح تساؤل آخر في حلقة سابقة وهو: “هل أضاع السادات حق العرب في كامب ديفيد؟”.

المصدر: موقع “صدى البلد” المصري