مقطع فيديو متداول يظهر لحظة انفجار الشاحنة على جسر القرم

كل الوطن – فريق التحرير: تداولت وسائل إعلام، السبت، مقاطع فيديو، توثق لحظة انفجار السيارة المفخخة فوق جسر القرم، الشريان الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عنوة في 2014.

ونشرت صفحات وسائل الإعلام العالمية على المنصات الاجتماعية، مقطع فيديو، سجل من إحدى كاميرات المراقبة، يوثق بوضوح لحظة الانفجار.

WATCH: Moment of massive explosion on Crimea's Kerch bridge. This is the only bridge to connect Russia to Crimea pic.twitter.com/o7Vyzgn3lR — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 8, 2022

JUST IN 🚨 The aftermath of Crimea bridge explosion pic.twitter.com/bDB0UdrNHz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 8, 2022

وكانت حركة المرور فوق الجسر، عادية حيث، يمكن مشاهدة مركبات تسير في اتجاهي الجسر ذهابا وإياب قبل أن يدوي انفجار كبير هز الجسر.

وفي العتمة تحت الأضواء الكاشفة فوق الجسر، يمكن رؤية وميض شعاع هائل انطلق بشكل مفاجئ قبل أن يتحول إلى كرة لهب ضخمة.

وبينما كانت هناك شاحنتان وسيارتان بالقرب من بعضهما في اتجاه الذهاب من ناحية التسجيل، انفجرت إحداهما موقعة أضرارا جسيمة بالجسر وفق مقطع فيديو ثان نشره موقع “إنسايدر بيبر”.

وتشير الأنباء أن الانفجار كان في إحدى الشاحنتين أو كليهما.

وألحق الانفجار أضرارا بالطريق السريع والسكة الحديد.

وبمعاينة الأضرار التي خلفها الانفجار، يتأكد أن الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم تعرض لانفجار كبير وتشققات عميقة تتطلب جهدا ووقتا كبيرين لإصلاحه.

الفيديو الذي مدته نحو 30 ثانية، يظهر كيف تحطمت أجزاء كبيرة من الجسر فيما انهارت أجزاء أخرى حتى بلغت مستوى المياه تحت الجسر.

وفي مقطع فيديو آخر، نشرته وكالة رويترز للأنباء، وثق لحظة الانفجار من زاوية مغايرة، تظهر الآثار المدوية لوقع الانفجار، وكيف وقع الجسر بشكل مفزع حتى استوت بعض أجزائه بالمياه من تحته.

يذكر أنه لم يعلن أي مسؤول أوكراني مسؤولية كييف المباشرة عن الهجوم على الجسر.

وهذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا، وكان بوتين قد افتتحه بنفسه في 2018.

وأعلن محققون روس السبت سقوط ثلاثة قتلى جراء الانفجار، مضيفين بأنه تم بعد تحديد هوية صاحب المركبة.

وهذا الجسر ضروري لنقل الأشخاص والبضائع إلى شبه الجزيرة وكذلك إلى القوات المنتشرة الروسية في أوكرانيا.

ونشر كيريل ستريموسوف المسؤول من سلطة الاحتلال الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية المجاورة لشبه جزيرة القرم على حسابه على تلغرام تسجيل فيديو كاميرا مراقبة للجسر يظهر فيه انفجار عنيف.

وأضاف أن الإصلاحات قد تستغرق “شهرين”.

وتؤكد روسيا أن الجسر آمن على الرغم من القتال في أوكرانيا لكنها هددت في الماضي كييف بالانتقام إذا هاجمت القوات الأوكرانية هذه البنية التحتية أو غيرها في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي عن النائب الروسي اوليغ موروزوف دعوته السبت إلى رد “مناسب”، مؤكدا أن “هذا النوع من الهجمات الإرهابية سيتضاعف” إذا لم يتم ذلك.

ووقعت انفجارات عدة في الأشهر الأخيرة في منشآت عسكرية روسية في شبه الجزيرة نتيجة عمليات أوكرانية على الأرجح، كما حدث عندما دمرت قاعدة دجانكوي العسكرية في آب/أغسطس بسبب انفجار مستودع للذخيرة مما تسبب برحيل السياح من المنطقة.

المصدر: الحرة