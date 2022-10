مقطع فيديو متداول يظهر لحظة انفجار الشاحنة على جسر القرم

كل الوطن – فريق التحرير: تداولت وسائل إعلام، السبت، مقاطع فيديو، توثق لحظة انفجار السيارة المفخخة فوق جسر القرم، الشريان الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عنوة في 2014.

ونشرت صفحات وسائل الإعلام العالمية على المنصات الاجتماعية، مقطع فيديو، سجل من إحدى كاميرات المراقبة، يوثق بوضوح لحظة الانفجار.

WATCH: Moment of massive explosion on Crimea's Kerch bridge. This is the only bridge to connect Russia to Crimea

pic.twitter.com/o7Vyzgn3lR

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 8, 2022