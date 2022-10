برلمانية أوروبية: لماذا ترسلون السلاح لأوكرانيا وليس لفلسطين أو اليمن؟ (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: صوّت عضوان إيرلنديان بالبرلمان الأوروبي ضد قرار زيادة ضخمة في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ووجها انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي على رفض المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

وقالت كلير دالي، عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندية، إنه من المضحك أن المطالبين بتسليح أوكرانيا لا يطالبون أبدا بتسليح الشعب الفلسطيني أو اليمني.

As war in Ukraine escalates out of control, out come the vicious, scapegoating slurs against those who speak for peace: "cronies," "puppets," "stooges," "agents." Opposing the horror of war is not "anti-European," "anti-Ukrainian" or "pro-Russian." It's common sense. pic.twitter.com/KU9mAYYFmf

