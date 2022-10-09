بعد اعتداء زوجها عليها خلال زفافها.. عروس الإسماعيلية تتعرض للضرب مجددا

تبادل العروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما

كل الوطن – فريق التحرير: تعرضت الزوجة الشهيرة بـ “عروس الإسماعيلية” للضرب مجددا من زوجها بعد شهور من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع.

ومساء أمس السبت حررت الزوجة محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية، ضد زوجها تتهمه فيه الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وقالت الزوجة إن الزوج قام باحتجازها 15 يوما في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

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وقررت الأجهزة الأمنية استدعاء الزوج والاستماع لأقواله.

وكانت مدينة الإسماعيلية شرق مصر قد شهدت واقعة مؤسفة في فبراير الماضي، حيث تبادل عروسان وأقاربهما الضرب والسباب بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر بإصابة العروس.

وتداول رواد التواصل في المحافظة الساحلية فيديو لمشاجرة في الشارع بين عروسين، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباك بالأيدي ثم تبادل الضربات، وتدخل أقارب العروسين لتنتهي بإصابة العروس وسقوطها على الأرض.

وظهر مقطع فيديو آخر كشف ضرب شقيقة العريس للعروس ودفعها على الأرض، فيما حملها زوجها عنوة ودفعها مجددا إلى داخل السيارة بعد أن هدد الحاضرين بعدم التدخل.

من جانبه، قال والد العريس إن العروس ابنة شقيقه، وإن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم ، مؤكدا أن الصلح تم بين العروسين، وعادا لمنزل الزوجية على أن يسافرا لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.