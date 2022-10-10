سيناتور جمهوري يصف تصريحا لبايدن حول السعودية بالحماقة

كل الوطن – فريق التحرير: هاجم السيناتور الأمريكي الجمهوري، تيد كروز، الرئيس جو بايدن وسياسة إدارته الخارجية، واصفا تصريحه بجعل “المملكة العربية السعودية دولة منبوذة” بأنها “حماقة”.

وقال كروز في تصريح على قناة “فوكس”: “إذا نظرنا للسعوديين، السعوديون يريدون أن يكونوا أصدقاء لنا، بايدن بذل كل ما باستطاعته لمهاجمتهم ومنع بيع أسلحة لهم، بايدن قال إنه سيجعل المملكة العربية السعودية منبوذة، إنها حماقة”.

الذي قاله بايدن عن السعوديه يعتبر حماقه | كلام واقعي وفي الصميم 👍السيناتور الأمريكي الشهير تيد كروز pic.twitter.com/Cg10FCH1wC — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) October 9, 2022

واعتبر أن “بايدن يبذل ما بوسعه ليمنح إيران مليارات الدولارات ويسمح لهم بامتلاك سلاح نووي الذي يخشى السعوديون بأن الإيرانيين سيستخدموه ضدهم، لذا من غير المفاجئ على الإطلاق وبعد أن قام بايدن بإهانتهم وسخر منهم وشيطنهم أن يقولوا اذهبوا واقفزوا في بحيرة (أفعلوا ما يحلوا لكم) فنحن سنقلص إنتاج النفط”.

السعودية تريد أن تكون صديقة لنا لكن بايدن من بدأ الهجوم عليهم ووعد بجعلهم منبوذين وحاول شيطنتهم وهذه حماقة *السيناتور الأمريكي الشهير تيد كروز pic.twitter.com/s21B5iQ6k9 — محمد ابراهيم الشبانة (@_mo12000) October 9, 2022

وأضاف: “إذا كان لديك سياسة خارجية جدية لكنت أحسنت معاملة الأصدقاء في حين تعامل الأعداء بصورة سيئة إلا أن بايدن قام بذلك بصورة معاكسة”.

وقد أثار تصريح كروز، تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام مغردون بإعادة نشر التصريح عبر حساباتهم على “تويتر”، مشيدين به.

المصدر: CNN