مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل

كل الوطن – فريق التحرير: تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة، وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع “أوبك+”.

وقال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: “نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد”.

نحن العرب ، نحن في المملكة العربية السعودية ..

لا ننكث بالوعد ، كما لانرتضي الوعيد 🇸🇦 – وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل pic.twitter.com/1PIaWDyd84 — Khaled Alqahtani (@K_alqahtani___) October 9, 2022

ويأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجهوا عبرها انتقادات للسعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها “أوبك +” بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برملين يوميا، في خطوة وصفت من قبل البيت الأبيض بأنها “تصطف مع روسيا ضد أوكرانيا”.

🔴حقيقة :

لمن أراد أن يفهم الحقيقة وواقع السعودية كما قال الأمير سعود الفيصل رحمه الله

نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد..كما لا نترضي الوعيد .. pic.twitter.com/J2nyrrVuVB — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) October 9, 2022

المصدر: وكالات