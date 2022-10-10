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مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 3:03 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
مغردون يعيدون تداول فيديو لسعود الفيصل

كل الوطن – فريق التحرير: تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل أمام اجتماع لمجلس الأمم المتحدة، وسط انتقادات للسعودية بعد اجتماع “أوبك+”.

وقال الفيصل في مقطع الفيديو المتداول: “نحن العرب نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد.. كما لا نرتضي الوعيد”.

ويأتي تداول مقطع الفيديو وسط تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين وجهوا عبرها انتقادات للسعودية في أعقاب قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وشركائها “أوبك +” بتقليص الإنتاج بمعدل مليوني برملين يوميا، في خطوة وصفت من قبل البيت الأبيض بأنها “تصطف مع روسيا ضد أوكرانيا”.

المصدر: وكالات

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