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“النيابة العامة”: التسوّل محظور بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 11:19 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
“النيابة العامة”: التسوّل محظور بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته

كل الوطن – متابعات: قالت النيابة العامة إن ‏المتسول يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال”.

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