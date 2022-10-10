لاعبات منتخب السعودية للدراجات يعتلين منصة تتويج البطولة العربية

كل الوطن – فريق التحرير: نجحت لاعبات المنتخب السعودي للدراجات في اعتلاء منصة التتويج بنتائجهن المشرفة خلال منافسات البطولة العربية الـ 11 للمضمار ” كبار – شباب – سيدات” التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي.

وقدمت لاعبات المنتخب السعودي للدراجات أداء مشرفا ومتميزا أثمر عن حصادهن للميداليات المتنوعة في السباقات المختلفة خلال مشاركتهن في منافسات البطولة العربية للمضمار، التي استضافتها مصر، بمشاركة 9 منتخبات عربية.

وتضمنت نتائج البطولة تحقيق المنتخب السعودي للسيدات الميدالية الفضية لسباق الماديسون في عربية المضمار، وكذلك الميدالية البرونزية لسباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية، فيما حققت اللاعبات المشاركات ميداليات أخرى متنوعة.

فقد حققت اللاعبة منيرة الدريويش برونزية سباق المطاردة الفردية، وكذلك برونزية سباق سكراتش، في عربية المضمار.

وتعد اللاعبة السعودية “منيرة الدريويش” إحدى اللاعبات المتميزات في الاتحاد السعودي للدراجات، وكانت ضمن الفريق السعودي للدراجات للسيدات المشارك في سباق الفردي العام (50 -60 كم) الذي حصد الميدالية الفضية ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت، وكانت قد حصلت على المركز الثاني ضمن بطلات سباق السيدات الأول للدراجات الهوائية الذي أقيم في الرياض، ولقد تم اختيارها ضمن أعضاء اللجنة النسائية في لجان الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي “الترايثلون”، وهي اللجنة التي تعني بالبرامج الرياضية النسائية الخاصة بالاتحاد السعودي للترايثلون.

كما حصدت لاعبة المنتخب السعودي للدراجات “مشاعل الحازمي” البرونزية في ثلاث سباقات في عربية المضمار، وهي سباق فردي ضد الساعة، وسباق السبرنت، وسباق الأومينيوم.

وكانت اللاعبة “مشاعل الحازمي” قد نجحت في إيجاد موقعا متميزا لها في رياضة الدراجات، حين توجت بالمركز الأول ضمن بطلات سباق السيدات الأول الذي أقيم خلال شهر فبراير عام 2022م، وكانت ضمن الفريق السعودي للدراجات للسيدات المشارك في سباق الفردي العام (50 -60 كم) الذي حصد الميدالية الفضية ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت، كما حققت الحازمي المركز الأول في فئة C سيدات ضمن فعالية “السباقات الافتراضية” على مستوى الوطن العربي، ضمن فعاليات احتفاء الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع الاتحاد العربي بمناسبة “اليوم العربي للدراجة” التي أقيمت خلال أكتوبر 2021.

يُذكر أن المنتخب السعودي للدراجات قد نجح في حصاد العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ضمن منافسات البطولة العربية الـ 11 للمضمار ” كبار – شباب – سيدات” التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات عربية.

ونال الأخضر السعودي الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب عبدالعزيز الدريعي في سباقي الإقصاء والكيلو، ومنتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية، وأحمد أبوعبدالله في سباق المطاردة الفردية.

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق منتخب الكبار والشباب في سباقي السرعة الفرقية، وعبدالعزيز الدريعي سباق كيرين، ومنتخب السيدات في الماديسون، ورضا المناسف وعزام العبدالمنعم في سباقي الكيلو الفردي.

وحصل على الميداليات البرونزية اللاعبة منيرة الدريويش في منافسات السكراتش، ومشاعل الحازمي في الثلاثة سباقات فردي ضد الساعة والسبرنت والأومينيوم، ومنتخب السيدات في سباقي السرعة الفرقية والمطاردة الفرقية، ومنتخب الكبار في المطاردة الفرقية، وعزام العبدالمنعم في سباق كيري، وعبدالعزيز الخويتم في الكيلو الفردي، والبراء جبرة في سباق النقاط.

المصدر: العربية نت