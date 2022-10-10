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حادث مروع في الرياض.. والمرور يعلن عن وفاة وإصابتين

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 3:52 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
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حادث مروع في الرياض.. والمرور يعلن عن وفاة وإصابتين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن مرور منطقة الرياض، مساء الأحد، عن وقوع حادث انحراف مركبة عن مسارها وسقوطها من فوق جسر جامعة اليمامة على مركبة أخرى.

وأفاد في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “باشر مرور منطقة الرياض، حادث انحراف مركبة عن مسارها وسقوطها من فوق جسر جامعة اليمامة على طريق الملك فهد على مركبة أخرى”.

كما أضاف، نتج عن الحادث وفاة وإصابتان متوسطتان نقلتا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

حادث مروع
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لحادث مروع وقع الخميس الماضي شمال الرياض.

كما أظهر الفيديو سقوط سيارة من نوع “جيب” من أعلى كوبري على سيارة أخرى كانت تمر عبر طريق الملك فهد؛ بسبب السرعة.

وأبان المقطع تحطم السيارة التي سقطت عليها الـ “جيب” ، ما أدى إلى وفاة سائقها.

فيما انتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي سرعة بعض قائدي السيارات أو استخدام الجوال التي تؤدي إلى هذه النهايات المأساوية.

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