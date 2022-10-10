حساب المواطن: 3.3 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن أكتوبر

كل الوطن – فريق التحرير: أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الاثنين 3.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، في بيان، إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكور المستقلين 58%، مشيرا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ

720 ريال للفرد المستقل.

وشدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وبأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا بأن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17.