  1. الرئيسية
  2. »
  3. عربي ودولي

الأمير خالد بن سلمان يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 11:32 صباحًا
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الأمير خالد بن سلمان يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن

كل الوطن – فريق التحرير: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على “تويتر” إنه التقى العليمي الاثنين، وناقش معه تمديد الهدنة “بما يحقق الأمن والسلام لليمن”.

كما أضاف أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية إضافة إلى “الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة”.

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر 2022.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

المصدر: RT + وكالات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

على مدار الساعة

فيديوهات

الاخبار العاجلة