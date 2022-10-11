الأمير خالد بن سلمان يبحث مع العليمي جهود تمديد هدنة اليمن

كل الوطن – فريق التحرير: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نقلت لفخامته تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن الشقيق الأمن والاستقرار. pic.twitter.com/5NFD1q0mgf — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 10, 2022

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على “تويتر” إنه التقى العليمي الاثنين، وناقش معه تمديد الهدنة “بما يحقق الأمن والسلام لليمن”.

بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، نقلت لفخامته تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وتمنياتها لليمن الشقيق الأمن والاستقرار. pic.twitter.com/5NFD1q0mgf — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 10, 2022

كما أضاف أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية إضافة إلى “الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة”.

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر 2022.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

المصدر: RT + وكالات