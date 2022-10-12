السعودية تتحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لتأشيرة الدخول الخاصة بكأس العالم

كل الوطن – فريق التحرير: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة على تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية، الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

مع اقتراب بدء كأس العالم لكرة القدم أطلقت قطر بداية أكتوبر 130 ألف غرفة فندقية جديدة، كما يحاول بعض ملاك المنازل الاستفادة من كأس العالم، مطالبين بأكثر من 4000 دولار في الليلة الواحدة لشقق في الدوحة.

ومن المتوقع أن تستفيد الدول المجاورة من توافد نحو 1.2 مليون مشجع إلى قطر من مختلف أنحاء العالم خلال الحدث.

من جانبه، قالت مجموعة تحليل السفر Forward Keys، إن السفر الجوي عبر الخليج سيستفيد من الزخم، حيث سيسافر المشجعون إلى وجهات أخرى في المنطقة، وقد ارتفع عدد الزوار الذين سيقضون ليلتين على الأقل في قطر ثم ليلتين على الأقل في دولة خليجية أخرى ست عشرة مرة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الوباء.