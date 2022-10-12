5 وزارات وهيئات سعودية تقرر توطين هذه المهن

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، الثلاثاء، عن إصدار قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق “هدف”.

وقال الوزير في تغريدة له بموقع التواصل تويتر، إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.