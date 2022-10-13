السعودية.. ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف عن جنسيات 80 متورطا بالعملية (فيديو)

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كمية ضخمة من المخدرات، لافتة إلى القبض على 80 متهما والكشف عن جنسياتهم.

الأفواج الأمنية تحبط محاولات تهريب أكثر من (3.3) طن من نبات القات المخدر و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/BUX47147QF — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 12, 2022

وأفاد المتحدث باسم وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية بأن “دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب 3 أطنان و309 كيلوغرامات من نبات القات المخدر، و772 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و206340 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي”.

وأوضح المتحدث أنه “تم القبض على المهربين، وعددهم 80 متهما، منهم 15 مواطنا ومقيما من الجنسية اليمنية، و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 44 من الجنسية اليمنية، و13 من الجنسية الإثيوبية، و7 من الجنسية الإريترية”، مشيرا إلى أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص”.

المصدر: “عكاظ”T