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الرئيس العراقي الجديد يكلف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائق0آخر تحديث : الخميس 13 أكتوبر 2022 - 9:58 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
الرئيس العراقي الجديد يكلف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

كل الوطن – فريق التحرير: كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء تكليف السوداني، النائب ايضا لدورتين، بتشكيل حكومة جديدة في العراق بعد عام من الشلل السياسي.

وأعرب السوداني من البرلمان عن أمله بتشكيل حكومة “بأقرب وقت”، في حديث لصحافيين الخميس، فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني “بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”، داعياً “كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل” و”متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم”.

المصدر: RT + اف ب

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