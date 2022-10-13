تعليقات مصرية على تهديدات بايدن للسعودية

كل الوطن – فريق التحرير: علق البرلماني المصري، مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها أنه سيعيد النظر فى العلاقات مع السعودية.

وقال النائب والإعلامي مصطفى بكري إن تهديدات بايدن للسعودية بعد قرار تخفيض كمية إنتاج النفط هي “تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبلد مستقل، وهي تعبير عن بلطجة القوة التي تستخدمها واشنطن في مواجهة الدول إذا تعارضت مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة”.

وتابع بكري: “التهديد بفرض عقوبات على المملكة كما ورد في تصريحات بايدن يكشف عن مخاطر الأزمة التي تعيشها واشنطن والغرب بعد التآمر على روسيا وأمنها واستقرارها”.

وأشار البرلماني المصري إلى أن بايدن لن ينجح في تهديداته، والمملكة والعرب يمتلكون العديد من أوراق الضغط التي من شأنها أن تجعل واشنطن تراجع مواقفها وتتوقف عن بلطجة التهديد والوعيد.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى السعيد إن “التهديدات الأمريكية لمنظمة أوبك، بتقديم مشروع قانون لمحاسبة قادتها ودولها إنتهاك صريح لمبادئ الرأسمالية وحرية التجارة وقانون العرض والطلب الرأسمالي، واستخدام القوانين الأمريكية في محاسبة منظمات دولية وشخصيات بارزة من دول أخرى إنتهاك للقانون الدولي”.

وتابع السعيد: “أسلوب الهيمنة والإرهاب يجب أن ينتهي، وتتصدى له كل دول العالم الحرة والمتمسكة باستقلالها، كما أن تهديد السعودية ابتزاز وإرهاب، وخروج على كل القواعد والمواثيق الدولية، ويتعين على المنظمات الدولية إدانة هذا الخروج على القانون الدولي والصمت على الممارسات الاستعلائية والإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة على العالم، ومنعها من إصدار قوانين وعقوبات ضد الدول خارج نطاق القانون الدولي والمنظمات الدولية.

المصدر: RT