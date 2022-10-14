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بحضور الملك.. البرلمان المغربي يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائق0آخر تحديث : الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 7:19 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
بحضور الملك.. البرلمان المغربي يدعو النواب والمستشارين لارتداء لباس موحد

كل الوطن – فريق التحرير: دعا رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين المغربي، النواب والمستشارين للحضور إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني، طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وأفاد بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان اليوم الجمعة بأنه “طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 17 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 14 أكتوبر 2022 م”.

المصدر: هسبريس

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