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القوات البحرية السعودية تعلن إرساء العارضة الرئيسية لسفينة الملك فهد

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائق0آخر تحديث : الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 9:27 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
محليات
القوات البحرية السعودية تعلن إرساء العارضة الرئيسية لسفينة الملك فهد

كل الوطن – فريق التحرير: احتفلت القوات البحرية السعودية بمراسم إرساء العارضة الرئيسية للسفينة الثانية من سفن “مشروع طويق” التي سُميت “سفينة جلالة الملك فهد”، وذلك بمدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية فقد أعرب قائد القوات البحرية الملكية السعودية فهد بن عبدالله الغفيلي، خلال حضوره مراسم إرساء السفينة، عـن سروره بذلك “الحدث الرئيسي من مراحل تصنيع سفينة جلالة الملك فهد”.

وأوضحت الوكالة أن “مشروع طويق”، يُعد “أحد أبرز المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، ويتضمن أربع سفن قتالية متعددة المهام تمتلك أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية ضد الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية”.

وأضافت الوكالة أن تلك السفن “ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة”.

ويتضمن المشروع “تأهيل وتدريب أطقم السفن وتوفير مشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي، كما سيسهم في نقل وتوطين العديد من الإمكانيات الفنية والتقنية”، حسب الوكالة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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