فلسطين.. تجدد اعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس

كل الوطن – فريق التحرير: ذكرت وكالات فلسطينية أن مستوطنين جددوا الاعتداءات على أهالي حي الشيخ جراح في القدس، بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من الحي.

وقالت وكالة “معا” إن المستوطنين، وبحماية القوات الإسرائيلية، هاجموا سكان “بناية الصمود بالحجارة والكلمات النابية، محاولين اقتحام مدخل البناية”، وأضافت أن القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت المنطقة خلال ذلك وحاصرت الموجودين فيها، ثم اعتقلت شابين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية “اعتقلت الشابين عمر الحسيني وإبراهيم برقان بعد اقتحام “مخيم الصمود” في الحي ومداهمة منزلهما والاعتداء عليهما وعلى أفراد عائلتهما”.

وشهد حي الشيخ جراح في ساعة متأخرة من مساء أمس حتى ساعات الفجر الأولى، اعتداءات من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وظهرت علامات تحطيم السيارات ونوافذ المنازل، كما أصيب أحد السكان بكسور بالجمجمة وآخر بكسور باليد، بعد اعتداء المستوطنين عليهما. حسب وكالة “معا”.

المصدر: “معا” + “وفا”