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تركيا: انفجار منجم فحم داخله 87 عاملًا على عمق 300 متر تحت الأرض (صور)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتين0آخر تحديث : الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 11:39 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
تركيا: انفجار منجم فحم داخله 87 عاملًا على عمق 300 متر تحت الأرض (صور)

كل الوطن – فريق التحرير: وقع انفجار في منجم في منطقة أماسرا في ولاية بارتين التركية، مساء اليوم الجمعة.

وتم إرسال إدارة الطوارئ والشرطة وإدارة الإطفاء والدرك والعديد من الفرق الصحية إلى مكان الحادث.

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وفي هذا السياق، أعلن محافظ بارتين، نورطاج أرسلان، أن إجمالي 49 عاملاً قد حوصروا وأن 8 عمال قد تم إنقاذهم بوسائلهم الخاصة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدد العمال الذين كانوا متواجدين داخل المنجم لحظة الانفجار بلغ 87 عاملًا.

وفي منطقة أماسرا، وقع انفجار تحت الأرض في مؤسسة الفحم الصلب التركية بمديرية مؤسسة أماسرا حوالي الساعة 18:15.

وأرسلت إدارة الكوارث والطوارئ ورجال الإطفاء والعديد من الفرق الطبية إلى مكان الحادث.

ويجري العمل على استخراج عمال المناجم من تحت الأرض.

كما أعلنت الهيئة أن سبب الانفجار هو المحول الكهربائي.

وأدلى حاكم بارتين ببيان مكتوب حول هذا الموضوع حيث قال:

“وقع انفجار في حوالي الساعة 18:15 في مؤسسة أماسرا للفحم الصلب على عمق 300 متر تحت الأرض”.

المصدر: نيو ترك بوست

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