وزير الداخلية التركي يكشف عن عدد القتلى والمصابين جراء انفجار منجم أماسرا

كل الوطن – فريق التحرير: كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن عدد الذين لقوا مصرعهم، وعدد المصابين جراء انفجار منجم الفحم في منطقة أماسرا بولاية بارتين التركية.

وصرح صويلو أن 14 عاملا لقوا مصرعهم وتم نقل 28 آخرين إلى المشافي لتلقي العلاج جراء الإنفجار الذي وقع على عمق 300 متر تحت الأرض، مساء اليوم الجمعة.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات بذهاب مجموعة من الوزراء من بينهم وزير الطاقة فاتح دونمز ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى المدينة التركية للمتابعة الدورية بشكل شخصي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرئيس التركي يراقب الأحداث عن كثب، وقرر الذهاب غدًا إلى بارتين لمتابعة الأحداث بنفسه.

المصدر: نيو ترك بوست