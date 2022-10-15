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أردوغان يعلن عن ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا.. وانتهاء أعمال البحث والانقاذ

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : السبت 15 أكتوبر 2022 - 4:56 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
أردوغان يعلن عن ارتفاع حصيلة انفجار منجم الفحم إلى 41 قتيلا.. وانتهاء أعمال البحث والانقاذ

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في ولاية بارتين شمال تركيا، إلى 41 قتيلا، وبذلك تنتهي أعمال البحث في مكان الحادث.

وترأس أردوغان اجتماعا، في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث (آفاد).

وعقب ذلك أدلى أردوغان تصريحات أمام المنجم المنكوب، أشار فيها إلى ارتفاع وفيات انفجار المنجم إلى 41 بعد انتشال جثة آخر عامل.

وقال أردوغان في تصريحاته “إن سبب الانفجار في منجم الفحم بولاية بارتين شمالي تركيا سيتضح بعد التحقيقات أعتقد أن هناك إهمال”.

وأضاف “وصلنا إلى العامل الأخير الذي كان محاصرا في منجم بارتين وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا”.

ووقع الانفجار في الساعة 18:15 أمس الجمعة، داخل منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود.

وفتح مكتب المدعي العام المحلي تحقيقا في الحادث.

ويُذكر بأن المحاكم التركية قد أصدرت في وقتٍ سابق، أحكامًا بالسجن تصل إلى 22 عامًا وستة أشهر ضد خمسة من مسؤولي المناجم ، ثبتت إدانتهم بالإهمال، بعد وقوع أكبر حادث سنة 2014 في سوما بغرب البلاد حيث قُتل 301 عامل في منجم للفحم بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيار بئر.

المصدر: نيو ترك بوست

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