ولي العهد بن سلمان يشهد تبادل 15 اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم بين السعودية وجنوب إفريقيا

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في مراسم رسمية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان وسيريل رامافوزا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس جنوب إفريقيا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي، بحسب وكالة الأنياء السعودية “واس”، كالآتي: ”

– أولا: مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب إفريقيا الحكومية.

– ثانيا: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب إفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

– ثالثا: مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا للتعاون في مجال اختصاصاتهما.

– رابعا: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

– خامسا: مشروع مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك.

– سادسا: مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جنوب إفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي.

– سابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

– ثامنا: اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري.

– تاسعا: مذكرة تفاهم بين بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

– عاشرا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة.

– حادي عشر: برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب إفريقي (SAB).

– ثاني عشر: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية ومؤسسة التسليح في جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري.

– ثالث عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب إفريقيا.

– رابع عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض.

– خامس عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجالات علوم الأرض”.

المصدر: “واس”