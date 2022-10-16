مصر تجري مباحثات مع الهند بشأن ملف سد النهضة

كل الوطن – فريق التحرير: أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، يوم السبت، بشأن مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة إنه ناقش مع وزير الخارجية الهندي ملف سد النهضة الإثيوبي.

برئاسة وزيري خارجية البلدين، مباحثات موسعة بين 🇪🇬 و 🇮🇳 تتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 🇪🇬🤝 🇮🇳 @DrSJaishankar@IndianDiplomacy@indembcairopic.twitter.com/dOp1YJLuLh — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 15, 2022

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه تم التطرق إلى الملف بشكل واسع مع الجانب الهندي، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأشار شكري إلى أنه تناول مع وزير خارجية الهند العديد من القضايا الإقليمية والدولية والارتقاء بالعلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي والاستفادة من الإمكانيات بين البلدين للدفع قدما في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى تطلع مصر للاستفادة الكاملة من هذه العلاقة.

المصدر: “اليوم السابع”