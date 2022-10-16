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لأول مرة منذ سنوات.. محمد السادس يتجول بسيارته في شوارع الرباط ويلتقط “سيلفي” مع المارة (فيدو)

كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 16 أكتوبر 2022 - 2:01 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
لأول مرة منذ سنوات.. محمد السادس يتجول بسيارته في شوارع الرباط ويلتقط “سيلفي” مع المارة (فيدو)

كل الوطن – فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاهل المغربي محمد السادس وهو يتجول في شوارع العاصمة الرباط في سيارته للمرة الأولى منذ سنوات.

ونشر سفيان البحري، مدير صفحات الملك محمد السادس، الفيديو عبر صفحته الشخصية على “أنستغرام”، حيث ظهر الملك بجانب مستشاره الخاص فؤاد عالي الهمة، الذي كان يقود السيارة به، بينما كان المارة يتهافتون عليه لإلقاء التحية والتقاط الصور معه.

ويبدو أن ذلك كان يوم الجمعة الماضي إثر حضور الملك محمد السادس افتتاح أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان المغربي.

ويعتبر هذا الظهور الأول للملك بهذه الطريقة منذ سنوات، حيث اختفى عن الأنظار والجولات الشعبية خلال أزمة فيروس كورونا، وسط تقارير عن تدهور وضعه الصحي، ووجوده بجانب والدته المريضة والمقيمة في فرنسا.

المصدر: RT

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