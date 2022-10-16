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وزير الطاقة الجزائري: قرار خفض إنتاج “أوبك+” تاريخي!

كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 16 أكتوبر 2022 - 5:21 مساءً
كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
وزير الطاقة الجزائري: قرار خفض إنتاج “أوبك+” تاريخي!

كل الوطن – فريق التحرير: وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار “أوبك+” خفض الإنتاج، بأنه تاريخي وممتاز ويصب في خانة استقرار الأسواق. وعبر عن ثقته الكاملة في الأثر الإيجابي للقرار.

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وعبر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار “أوبك+”.

من جهته، قال الغيص إن “أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة”.

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف “أوبك+” والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

المصدر: تلفزيون النهار

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