المدعي العام لروسيا الاتحادية يصل السعودية في زيارة عمل

كل الوطن – فريق التحرير: وصل المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة تاس.

وأفادت وكالة تاس نقلا عن المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي إن “برنامج زيارة المدعي العام للاتحاد الروسي يتضمن اجتماعات مع المدعي العام في المملكة سعود بن عبد الله المعجب الشريف، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم القحموس”.

وكان إيغور كراسنوف قد استضاف زميله السعودي في يناير 2022، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد أجنبي للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية الـــ 300 لإنشاء مكتب المدعي العام في روسيا.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان مشروع التعاون الثنائي، والذي يتضمن مكافحة الجرائم البيئية، والجرائم الإلكترونية، والتداول غير القانوني للعملات المشفرة، وإعادة الأصول المكتسبة جنائيا من الخارج، وحماية حقوق القاصرين. ومن المقرر توقيع هذه الوثيقة خلال الزيارة.

كما سيجري ممثلو الوفد الروسي أنشطة تدريبية مع موظفي مكتب الإدعاء في المملكة العربية السعودية في الموضوعات التي تهم الجانبين.

المصدر: تاس